Mówią, że to "Wenecja Północy". Miasto w Polsce zachwyca świat

Choć jest to trzecie najludniejsze polskie miasto i często odwiedzane przez turystów, to wciąż skrywa wiele tajemnic. Wrocław - bo o nim mowa - jest nazywany "Wenecją Północy". To bez wątpienia zasługa Odry i mostów, których w stolicy Dolnego Śląska jest ponad sto. Miasto ma sporo atrakcji, o czym na własnej skórze przekonał się Klaudiusz Michalec w programie "W Polskę na weekend". Jeśli wydaje wam się, że o Wrocławiu wiecie już wszystko i nic nie jest w stanie was zaskoczyć, to w tym premierowym odcinku dziennikarz WP pokaże Wam, że to miasto ma do zaoferowania znacznie więcej, niż wam się wydawało.