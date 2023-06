Bieda i bogactwo emerytów. Najniższa emerytura wynosi 2 grosze

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Iwonę Kowalską-Matis, rzecznika ZUS we Wrocławiu, osoby otrzymujące bardzo niskie emerytury to zazwyczaj te, które pracowały krótko lub nielegalnie, przez co nie wpłacały składek na ubezpieczenie społeczne. Przykładem jest wspomniany wrocławianin, który zapłacił w swoim życiu tylko jedną składkę do ZUS w wysokości 1,01 zł, co przekłada się na jego emeryturę w wysokości 2 groszy.