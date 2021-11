Wrocław walczy ze smogiem. Zmień piec i weź dopłatę do rachunków za ogrzewanie

Wrocław. Ostatni rok wysokich dopłat

Władze miasta przypominają, że rok 2021 jest ostatnim, w którym obowiązują najwyższe dopłaty do wymiany pieca we Wrocławiu. Od stycznia kwota dotacji zmniejszy się o 3 tys. złotych, stąd rekordowo duże zainteresowanie programem KAWKA plus. Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje już ponad 2300 wniosków (ok. 1560 od właścicieli mieszkań, ok. 750 od najemców komunalnych).