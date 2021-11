Śmierć bliźniąt na porodówce. Rodzina chce 3 mln zł odszkodowania

Wkrótce sprawa ma jednak nabrać tempa, bo sąd znalazł biegłego ginekologa, który jest gotów sporządzić opinię w tej sprawie. - Akta zostały wysłane do biegłego we wrześniu 2021 roku. Biegły oświadczył, że potrzebuje co najmniej sześć miesięcy na przeanalizowanie wielu tomów akt karnych i dokumentacji medycznej, bo sprawa jest skomplikowana - informuje Sylwia Jastrzemska, rzeczniczka Sądu Okręgowego we Wrocławiu.