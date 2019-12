Wrocław. Uciekał kradzionym autem. Był pod wpływem amfetaminy

Prawie 180 km/h miał na liczniku 27-letni kierowca, który uciekał przed wrocławską policją. Funkcjonariusze ustalili, że samochód został skradziony na terenie Głogowa kilka miesięcy wcześniej, a mężczyzna był pod wpływem narkotyków.

Funkcjonariusze dawali sygnały 27-latkowi, by zatrzymał auto i zjechał na pobocze, jednak kierowca zamiast zwolnić, przyspieszył. Rozpoczął się policyjny pościg. Stróże prawa szybko schwytali pirata drogowego na skręcie w zjazd w kierunku Trzebnicy na drodze wojewódzkiej nr 5.

Po zatrzymaniu funkcjonariusze sprawdzili kartotekę kierowcy. Okazało się, że to 27-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Policjanci odkryli, że ma on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, wydany przez Sąd w Lesznie.

Mężczyzna został zatrzymany, a samochód zabezpieczono na strzeżonym parkingu. Policjanci sprawdzą związek mężczyzny z kradzieżą pojazdu. Zatrzymany odpowie za popełnienie przestępstw niezatrzymania się do policyjnej kontroli i niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych. Funkcjonariusze przewieźli podejrzanego na badanie krwi - laboratoryjna analiza potwierdzi, czy dodatkowo prowadził on pojazd pod wpływem narkotyków.