Wrocław. Samochód potrącił pięć osób. Dwie są w ciężkim stanie

Do wypadku doszło ok. godz. 11 na skrzyżowaniu ulic Borowskiej i Suchej we Wrocławiu. Auto potrąciło pięć osób - pieszych i rowerzystów. Jedna z nich jest w stanie ciężkim.

Na miejscu pracują ratownicy medyczni z czterech karetek pogotowia, cztery zastępy straży pożarnej oraz trzy radiowozy.

Wypadek sparaliżował ruch drogowy, a także komunikację miejską. Skrzyżowanie było przez godzinę nieprzejezdne, jednak później udrożniono pas w kierunku Swobodnej (od Borowskiej) oraz od wiaduktu w kierunku Borowskiej. W okolicy powstały ogromne korki.

Tramwaje również przez godzinę jeździły objazdami, ale ok. godziny 12 wróciły na normalne trasy.

Źródło: gazetawroclawska.pl

