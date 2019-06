Wrocław. Ranił nożem księdza przez film "Tylko nie mówi nikomu"? Sekielski zapowiada pozwy

Aresztowany za usiłowanie zabójstwa księdza Ireneusza Bakalarczyka Zygmunt W. sugeruje, że jego atak jest związany z filmem "Tylko nie mów nikomu". Napaść z produkcją Tomasza i Marka Sekielskich od początku łączy część internautów. – Jeśli zobaczę, że ktoś nas oskarża o napaść na księdza, będę składał pozwy – mówi Wirtualnej Polsce Marek Sekielski.

We wtorek Zygmunt w. był doprowadzany do prokuratury. Dziennikarze zapytali go, dlaczego zaatakował księdza. Odpowiedział, że to pytanie retoryczne. Gdy dopytali go, czy ma to związek z filmem "Tylko nie mów nikomu", odparł, że to dobry trop, ale nie znał księdza, którego ugodził nożem.