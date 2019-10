Wrocław. Prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Sprawdź, jaka będzie temperatura 1 listopada

Prognoza na 1 listopada dla Wrocławia. Sprawdź, jaka pogoda będzie na Wszystkich Świętych. Jak zimno będzie? W co ubrać się na cmentarz?

Pogoda 1 listopada we Wrocławiu. Czy będzie mróz? Jak ubrać się na cmentarz?

1 listopada we Wrocławiu spodziewajmy się porannego przymrozku. Niebo będzie pochmurne, a mgła mocno ograniczy widoczność. Inaczej jednak niż w środę i czwartek, stopniowo dojdzie do rozpogodzenia. Już około 9-10 przed południem doświadczymy pięknej jesiennej pogody. Po godzinie 12 temperatura osiągnie 5 do 10 stopni Celsjusza.