Wrocław. Pożar Dworca Świebodzkiego. Najnowsze informacje

W pożarze, który w czwartek po południu wybuchł na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu, zginęła jedna osoba, a dziewięć zostało rannych. Płonęła strzelnica w podziemiach budynku. Działania strażaków zakończyły się około godziny 22. W piątek na miejscu czynności śledcze będzie prowadzić policja.

Pożar Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu wybuchł ok. godz. 16.45 . Ogień pojawił się na strzelnicy w pomieszczeniach piwnicznych pod główną halą, objął też kilka tysięcy sztuk amunicji. Na miejscu z ogniem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej.

Z budynku ewakuowano 13 osób, 9 z nich zostało rannych. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali. Po godzinie 19 poinformowano, że kolejna osoba - znaleziona w budynku i reanimowana przez służby - zmarła. - Ofiara to mężczyzna w wieku około 40 lat - powiedział rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu st. kpt. Tomasz Szwajnos.