Wrocław. Miał molestować nastolatki w autokarze. Usłyszał zarzuty

Justyna Pilarczyk z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w rozmowie z "Nową Trybuną Opolską" przekazała, że prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko Dariuszowi F. Mężczyzna miał podstępem doprowadzić dwie nastolatki do poddania się tzw. innej czynności seksualnej.

Do zdarzenia doszło w sobotę 10 października w autobusie na trasie Dusseldorf-Wrocław. Jedna z pokrzywdzonych - 16-latka - jechała do ojca do Polski. W środku nocy zadzwoniła do mężczyzny, twierdząc, że jeden z pasażerów przełożył rękę między fotelami i dotykał jej biustu, kiedy spała.