Wróciła do PiS, dostała intratną posadę. Oto komentarz rzecznika

Posłanka PiS Małgorzata Janowska objęła stanowisko dyrektora ekonomiczno-finansowego w Elektrowni Bełchatów. Kilka miesięcy wcześniej zrobiło się o niej głośno, gdy odeszła z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wróciła po kilkunastu dniach. - Jak to się dzieje? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - To nie pytanie do mnie. Myślę, że to pani poseł by najlepiej na to odpowiedziała. Ja wiem tyle, że pani poseł nie była posłem zawodowym, pracowała w tym miejscu i będąc posłem, i chyba jeszcze zanim posłem została. Nie jest to żaden nowy nabytek - podkreślił. Pytany, czy nie oburza go ta sytuacja, stwierdził, że "w tym momencie nie widzi i nie ma informacji o żadnych nieprawidłowościach, które miałyby być związane z procedurami dotyczących zatrudnienia czy awansów wewnętrznych w tej spółce".