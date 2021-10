Wróci stare ministerstwo? Czarnecki mówi o swoich przypuszczeniach

Ryszard Czarnecki w programie "Newsroom WP" odniósł się do planów rekonstrukcji rządu. Pytany o kandydaturę Kamila Bortniczuka na stanowisko ministra sportu europoseł PiS odparł, że ma o nim "bardzo dobrą opinię". Zastrzegł jednak, że na oficjalną nominację trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. - Trzeba przecież resort sportu wydzielić z Ministerstwa Kultury i być może połączyć z turystyką, która w tej chwili jest w innym ministerstwie - powiedział sugerując, że po kilku latach ponownie zostanie utworzone Ministerstwo Sportu i Turystyki. - O tym się w mediach, także w Wirtualnej Polsce, pisało od kilku tygodni. Tyle takich informacji się ukazało, że pewnie coś jest na rzeczy. Nie ma co ukrywać, że takie plany były dyskutowane, są poważne, a kiedy to się stanie to zobaczymy - zaznaczył gość Patrycjusza Wygi. Obecnie sportem zajmuje się minister kultury, a turystyka to jeden z departamentów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.