Telefony Rosjanek na infolinię do Kijowa rozdzierają serce

Stacja CNN dotarła do jednej z osób, która dzwoniła ze stanu Wirginia położonego na wschodnim wybrzeżu. Mężczyzna poprzez infolinię próbował ustalić, co stało się z jego kuzynem. Zdradził on stacji, że zobaczył na rządowym kanale w jednym z social mediów zdjęcie dowodu osobistego bliskiego. Fotografia informowała o istnieniu infolinii.