Wreszcie przełom? Matka Iwony Wieczorek niemal pewna

Policja nie odpuszcza sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Do jednego z najgłośniejszych w ostatnich latach wydarzenia doszło już ponad 12 lat temu. W tym roku śledczy ponownie weszli do domu jednego z mężczyzn, który feralnej nocy bawił się z zaginioną gdańszczanką - donosi "Fakt". Zdaniem jej matki, to właśnie informacje od przyjaciół Iwony Wieczorek są kluczowe.