Wracają deszcze. Są ostrzeżenia, na południu możliwe podtopienia

Ostrzeżeniem objęto również teren zlewni Kaczawy od Dunina do ujścia do Odry, Kaczawy górnej do Dunina, Nysa Szalonej od zbiornika Słup do ujścia do Kaczawy. Tam w związku ze spływem wód opadowych w zlewni Kaczawy i na samej rzece prognozuje się tendencję wzrostową stanów wody w strefie wody średniej i wysokiej, w Duninie powyżej stanu ostrzegawczego. Niewykluczone jest nieznaczne przekroczenie stanu ostrzegawczego na dolnej Nysie Szalonej.