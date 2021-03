Wraca zdalne nauczanie dla klas I-III w całej Polsce

Zdalne nauczanie ma ograniczyć mobilność

Minister zdrowia Adam Niedzielski, informując o przywróceniu zdalnego nauczania w klasach I-III w całej Polsce, podkreślał, że decyzja poparta jest skutecznością rządowych obostrzeń w województwie warmińsko-mazurskim. Zaznaczył, że okres nowych obostrzeń obejmuje również przerwę świąteczną. - Po świętach podejmiemy decyzję najprawdopodobniej o powrocie do kształcenia hybrydowego w klasach 1-3, bo to jest taka decyzja przejściowa - mówił szef resortu zdrowia .

Decyzję o przywróceniu zdalnego nauczania komentował również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef MEiN stwierdził, że choć nie ma dowodów na to, by szkoły były ogniskami zakażeń, to decyzja ta pozwoli na zmniejszenie mobilności kilku milionów osób. - Wyłączenie na 3 tygodnie ruchu kilku milionów osób jest skuteczną metodą obniżania liczby zachorowań - tłumaczył Czarnek podczas posiedzenia senackiej komisji edukacji.