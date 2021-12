Wraca sztandarowy pomysł Andrzeja Dudy. Możliwy jeszcze przed świętami

W 2015 roku ówczesny kandydat na prezydenta Andrzej Duda obiecał wprowadzenie emerytur stażowych. Obietnicę ponowił w kampanii wyborczej w 2020 roku, jednak bez skutku. Ostatnio powrócił do tematu. Głównym założeniem nowych przepisów miałoby być wprowadzenie nowego kryterium uzyskania uprawnienia do świadczenia emerytalnego - oprócz osiągnięcia odpowiedniego wieku taką przesłanką byłoby zaliczenie odpowiednio długiego stażu pracy. Co dalej z tym pomysłem? - Z informacji, jakie otrzymałem, projekt prezydencki jest na ostatnim etapie finalizacji. Jest wielka szansa, że zostanie bardzo niedługo złożony i przedstawiony - przekazał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. Dopytywany, czy może to nastąpić jeszcze w tym roku, odparł: "Myślę, że to jest możliwe". Przed świętami? - Jest wielka szansa, że tak będzie - oznajmił Szrot.