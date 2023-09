Wraca sprawa Ewy Tylman. W poniedziałek rusza proces

Adam Z. uniewinniony. Wniesiono apelację

Sąd uniewinnił Z. w maju 2022 r., po trwającym 2,5 roku procesie. Zdaniem orzekających nie było dowodu winy mężczyzny. Sądu ocenił, że postawa moralna oskarżonego może być naganna, ale za to nie można go skazać. - Nie mam już siły patrzeć na to, jak sąd głaszcze przestępcę - powiedział wtedy gazecie "Fakt" zrozpaczony ojciec Ewy, Andrzej Tylman.