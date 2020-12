Wraca sprawa Ewy Tylman. Nowy proces nie może ruszyć, ojciec zmarłej wskazuje powód

- Nie mam do nikogo żalu, bo to przez pandemię - powiedział "SE" ojciec zmarłej, Andrzej Tylman.

Tajemnica śmierci Ewy Tylman. Kulisy sprawy

Według śledczych to właśnie Adam Z. zepchnął kobietę ze skarpy i nieprzytomną wrzucił do rzeki. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Proces w tej sprawie toczył się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu od stycznia 2017 r. do kwietnia 2019 r.