Tajemnica śmierci Ewy Tylman. Rusza ponowny proces

- Wciąż nie wiem, jak zginęła córka. Liczę, że Adam Z. w końcu pęknie. To on wie, jak było naprawdę - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Andrzej Tylman. Jest przekonany, że to właśnie Adam Z. zostawił 5 lat temu jego córkę na "pastwę losu". - Mam nadzieję, że w końcu pęknie, bo to on wie, co naprawdę wydarzyło się nad Wartą - dodaje ojciec.