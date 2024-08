Wraca sprawa byłego europosła PiS. Prokuratura chce postawić zarzuty

Sprawa ma ciąg dalszy

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu prowadziła śledztwo pod kątem znęcania się psychicznego. Grozi za to kara pozbawienia wolności do pięciu lat. W toku postępowania doszedł kolejny zarzut - uszkodzenia cudzej rzeczy. Chodzi o telefon byłej partnerki Grzegorza T. Były polityk próbował utopić w toalecie. Za to również grozi do pięciu lat.