Wraca sprawa brutalnego mordu dziennikarza Krzysztofa Leskiego. Ziobro chce dla sprawcy dożywocia

Do zamordowania znanego dziennikarza doszło w sylwestrową noc 31 grudnia 2019 r. Mężczyznę zabił 33-letni wówczas Łukasz B. zadając mu kilka ciosów nożem w szyję. Sprawca, którego dziennikarz przygarnął pod swój dach, sam zgłosił zabójstwo kilka dni po dokonaniu czynu. Jak mówił później przed sądem, do morderstwa nakłonił go diabeł, z którym miał podpisać pakt.