Wraca pomysł podwyżek dla posłów. Inicjatywa Jarosława Kaczyńskiego

Podstawowe wynagrodzenie posła to 8 tys. złotych brutto i dodatkowo nieopodatkowana dieta w wysokości 2,5 tys. złotych. Choć są to kwoty dla większości Polaków nieosiągalne, to posłowie nie są zadowoleni z comiesięcznych wpływów na konto i chcą zarabiać więcej.