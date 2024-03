Wraca katastrofa Ił-76. Ukraina potwierdza negocjacje z Rosją

Jednakże, władze w Kijowie zaprzeczają tym twierdzeniom, podkreślając, że Ił-76 to maszyna, którą wykorzystywano do przewożenia broni i żołnierzy. Dodatkowo, zwracają uwagę na fakt, że Rosja nie przekazała stronie ukraińskiej listy ofiar, co może podważać wersję o transportowaniu jeńców drogą powietrzną.