Wprowadzą opłaty dla mężczyzn za możliwość wyjazdu zagranicę? Nowy pomysł władz Ukrainy

Problemy z zakazem

Według doradcy ministra całkowity zakaz wyjazdu stwarza wiele problemów, dlatego zależy zagadnienie uregulować w inny sposób. Powołał się na się na kilka przykładów. Najpierw wspomniał o przedsiębiorcy rolnym, który aby obsiać 100 tys. hektarów pola potrzebował paliwa do silnika Diesla. Niestety mógł je dostać jedynie w Rumunii. I tutaj pojawiał się problem: nie mógł go przywieźć, ponieważ jego pracownicy nie mogli wyjechać zagranicę. Przytoczył też przykład biznesmena, który nie może wyjechać do Niemiec, by podpisać kontrakt dotyczący eksportu o wartości kilku milionów dolarów, co pozwoliłoby na utrzymanie 300 miejsc pracy.