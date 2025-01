Musk poproszony o pomoc ws. Michała K. "Nie dziwię się"

Brytyjski polityk i przedsiębiorca Ben Habib skrytykował brytyjski wymiar sprawiedliwości który - jego zdaniem - jest upolityczniony oraz "wykonuje brudną robotę dla zagranicznych reżimów". "W brytyjskim więzieniu przebywa obecnie Michał K., były minister w polskim rządzie (to błąd, K. nie był ministrem, a szefem RARS - red.). Jest przetrzymywany do czasu rozprawy ekstradycyjnej w lipcu - napisał Habib. W swoim wpisie poprosił amerykańskiego miliardera Elona Muska o pomoc w tej sprawie, na co ten odpisał "Tak", nie wyjaśniając, co miał na myśli. Prokuratura zarzuca byłemu szefowi RARS Michałowi K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu 10 lat więzienia. W programie "Tłit" WP poseł PiS Marcin Przydacz był pytany o tę sprawę. - Brytyjski polityk wskazuje na to, że dochodzi tutaj do upolitycznienia procesu karnego, tak naprawdę, czy pseudo karnego. Ja się zgadzam z tym, że Michał K. powinien absolutnie odpowiadać z wolnej stopy - stwierdził gość programu. Przydacz przekonywał, że “K. jest tam zatrzymywany na podstawie "dyskusyjnych dowodów, co pokazuje o upolitycznieniu tego procesu". - Skoro brytyjscy parlamentarzyści to widzą, skoro Elon Musk to widzi, to myślę, że wielu z nas również może to zauważyć - powiedział polityk PiS. Prowadzący zwrócił również uwagę na bardzo pochlebne wpisy innych polityków PiS w stronę Muska. Przydacz ocenił, że politycy prawicy cieszyli się ze zwycięstwa Trumpa w Stanach Zjednoczonych i "chyba nie ma w tym nic nadzwyczajnego". - No, ja się nie dziwię, że Republikanie chcą na to reagować i też nie dziwię się, że część polskich polityków mówi: "dobrze, że jesteście, że będziecie tutaj jednak w jakiś sposób oddziaływać na rząd Donalda Tuska, bo oni robią obrzydliwe rzeczy dla polskiej demokracji" - stwierdził Przydacz.