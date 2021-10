Wpis Morawieckiego. Cięta riposta posłanki Nowej Lewicy

"Polexit to fake news. To szkodliwy mit, którym opozycja zastępuje swój brak pomysłu na odpowiednią pozycję Polski w Europie" - napisał w niedzielę na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Co na to posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska? - Kompletnie mu nie wierzę. To taki sam fake news jak fake news Ministerstwa Finansów, które ogłaszało, że nie toczą się prace nad podwyższeniem akcyzy, a jak wiemy - toczą się i rząd będzie to proponował. W związku z czym jeden wielki fake news to jest rząd PiS - ripostowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytana, czy poprze pomysł podwyżki akcyzy, odparła, że "nie poprze takiego pomysłu". - Nie poprę pomysłów, które są zupełnie od czapy, które są nieusystematyzowane - wyjaśniła. - Samo podwyższenie akcyzy, bez innych zmian, nie jest rozwiązaniem, które w jakiś kompleksowy sposób poprawi sytuację budżetową. To jest doraźny pomysł ad hoc - podkreśliła posłanka.