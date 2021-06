Wpis Beaty Kempy rozsierdził Bartosza Arłukowicza. "Cisną się na usta zbyt mocne słowa"

"A teraz komunikat do eurozdrajców: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy żyją miliony zwykłych Polaków, którzy kochają rodziny i nasz piękny kraj!" - napisała na Twitterze europosłanka PiS Beata Kempa. Co na to europoseł PO Bartosz Arłukowicz? - Szkoda czasu na komentowanie słów Kempy, która nie rozumie tego wszystkiego, co się dzieje albo robi to w sposób cyniczny. Nie przeszkadza jej to w niczym w pracy w PE, korzystaniu z wszystkich apanaży i możliwości rozwoju politycznego w PE. Nie znoszę tego typu cynizmu. Cisną mi się na usta zbyt mocne słowa, bym mógł je wypowiedzieć publicznie - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.