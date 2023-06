Nagle wpadły do szamba. Dramatyczna walka strażaków

Na szczególne uznanie zasłużyło troje ratowników z Kolina, którzy, wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, weszli do zbiornika, aby uspokoić krowy i zachęcić je do współpracy. Po pewnym czasie udało się wyłowić pierwszą krowę, a po kolejnej godzinie drugą, co sprawiło, że cała, choć dość trudna i nietypowa, akcja zakończyła się sukcesem.