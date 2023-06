Bojowe delfiny na straży Krymu. Rosja obawia się kontrofensywy

Rosja umieściła bojowe delfiny na początku inwazji na Ukrainę po północnej stronie portu. Niedaleko Sewastopola znajduje się ośrodek szkolenia delfinów i bieług, zbudowany jeszcze w czasach sowieckich. Przed aneksją Krymu należał do ukraińskiej marynarki wojennej. Rosja wysyłała szkolone tu delfiny do Noworosyjska, a także do bazy Tartus w Syrii.