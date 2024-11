Wpadł pod auto i dostał mandat. Wszystko nagrała kamera

Nie dość, że wpadł pod samochód, to jeszcze dostał za to mandat. Policja z Otwocka udostępniła nagranie z kamery monitoringu, która uwieczniła groźnie wyglądające zdarzenie na przejściu dla pieszych przy ul. Karczewskiej. Gdy kierowca akurat przepuścił ludzi idących prawidłowo po pasach, nagle na drogę wbiegł mężczyzna, który tak naprawdę po chwili od wbiegnięcie na przejście, znalazł się pod kołami osobówki. Kierowca się zatrzymał, ale wówczas pieszy zaczął się awanturować i w gniewie uderzył w lusterko pojazdu. Po wszystkim zgłosił sprawę na policję i jak się później okazało, 23-latek otrzymał mandat za to, co zrobił. "Policjanci udali się na miejsce, podczas rozpoznania zauważyli, że przejście jest objęte monitoringiem. Zapis kamer przedstawiał zupełnie inny przebieg zdarzenia od narracji przedstawionej przez mężczyznę. Na nagraniu widać, jak 23-latek przebiega przez jezdnię i zostaje potrącony przez ruszający samochód. Mężczyzna twierdził, że na pasach pieszy ma zawsze pierwszeństwo. Policjanci wytłumaczyli mężczyźnie, że pieszy ma nie tylko prawa, ale również obowiązki i nałożyli na niego mandat karny" - wyjaśniła sprawę policja.