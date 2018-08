Wpadka urzędników prezydenta Dudy. Nie wiedzą, ile zarabia poseł

Przeoczenie? Błąd? A może po prostu niewiedza. Tuż po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudy ustawy obniżającej wynagrodzenia posłom, jego urzędnicy umieścili informację, na temat zarobków parlamentarzystów. Z nieaktualnymi danymi.

Chodzi o głośną ustawę obniżającą posłom i senatorom wynagrodzenie o 20 procent. Jej pomysłodawcą był prezes PiS Jarosław Kaczyński , który wpadł na ten pomysł, po aferze z nagrodami dla ministrów w rządzie. Projekt ustawy wpłynął w kwietniu do marszałka Sejmu, posłowie uchwalili nowe przepisy 10 maja, a prezydent Andrzej Duda podpisał ją 29 czerwca.

Kto zawinił? Według naszych informacji, pracownicy biura prawnego. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że przepisali stare dane, nie zaglądając w ogóle do danych, które są na stronie Sejmu. To spora wpadka, biorąc pod uwagę, choćby fakt, iż kwota ryczałtu na biura poselskie (14 200 zł) została wprowadzona od…stycznia 2017 roku. Wysłaliśmy do Kancelarii Prezydenta pytania. Po nich, jak już wspomnieliśmy, poprawiono błąd. Czekamy na odpowiedzi.