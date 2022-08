Wpadka Tuska? Polityk wskazuje na zachowanie Terleckiego

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej I były premier Donald Tusk, nie wiedząc, że rozmowa transmitowana jest on line, przed wywiadem na antenie TVN4 stwierdził, że "demotywuje go świadomość, że będzie musiał kandydować", a wizja zasiadania w Sejmie jest dla niego "upiorna". Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy w programie "Newsroom: WP stwierdził, że lider PO ma dłuższe doświadczenie w polityce. - Jeśli myśli się o Sejmie w takich kategoriach, że przyjmuje on budżet w Sali Kolumnowej, a nie w sali głównej, jeśli patrzy się na to, co zrobił z Sejmu marszałek Terlecki i w kategorii upadku wielu obyczajów parlamentarnych, to można mieć takie myśli - stwierdził Czarzasty. Dodał, że w gmachu przy ul. Wiejskiej potrzeba jak najwięcej posłów opozycji, aby można było zakończyć rządy obozu Prawa i Sprawiedliwości.

