Wpadka Terleckiego w Sejmie. Liczył na aklamację, a nie został poparty przez większość

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia sejmu we wtorek 9 listopada, dyskutowano o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Premier Mateusz Morawiecki mówił wówczas o zaproponowaniu projektu uchwały odnoszącej się do tych niepokojących wydarzeń. Jego zdaniem ważne jest, by Sejm RP się wypowiedział w tej kwestii. Wstępna wersja uchwały się owszem ukazała, ale końcowy rezultat był daleko od oczekiwanego.