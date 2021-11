Stowarzyszenie 14 kobiet z Mostu odwołuje swój marsz. "Sojusz PiS i neofaszystów jest faktem"

Marsz Niepodległości w Warszawie. "Sojusz PiS i neofaszystów jest faktem"

Swoje zgromadzenie w tym samym miejscu na godz. 12 zarejestrowało znacznie wcześniej 14 Kobiet z Mostu. Planowały marsz tą samą trasą co narodowcy, ale pod równościowymi hasłami. Przejęcie odcinka od Ronda de gaulle'a, przez most, aż do błoni Stadionu Narodowego poprzez nadanie Marszowi Niepodległości statusu wydarzenia rangi państwowej, przedstawicielki stowarzyszenia uważają za nielegalne i hańbiące.