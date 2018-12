Wpadka Ryszarda Petru. Chciał "zlikwidować handel"

Ryszard Petru przez kilkanaście minut kluczył po parkingu warszawskiej galerii handlowej. Gdy wreszcie zaparkował, wyszedł porozmawiać z dziennikarzami. O zakupowe szaleństwo chciał obwinić zakaz handlu w niedzielę, ale się przejęzyczył.

Nie do końca mu się to jednak udało. Polityk najpierw powiedział, że apeluje do całej zjednoczonej opozycji o to, by skupiła się wokół likwidacji zakazu wprowadzonego przez PiS. Pod koniec briefingu nieco zmienił wydźwięk swojego przekazu.