Wpadka polityka na antenie. Tadeusz Cymański przeprasza

Polexit możliwy? Leszek Miller zabrał głos. "Kolizja między UE, a PiS-em"

To wybiło polityka z rytmu, który kluczył pomiędzy różnymi imionami. - Mi się wydaje, że Marlena, ale pójdźmy na kompromis. W papierach ma napisane Marlena, ale dla przyjaciół Marzena, a nawet Małgorzata - skwitował Mazurek.

- Marleno, to ja muszę przeprosić podwójnie. Pani minister serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Z kwiatami muszę się do niej wybrać - oświadczył Tadeusz Cymański.

Tadeusz Cymański wymyślił nowego wiceministra. Potem się tłumaczył

To jednak nie koniec wpadek posła. Cymański zapewniał, że w sprawie pomocy osobom z niepełnosprawnością rozmawiał z "wiceministrem Pawłem Dudkiem". Tyle tylko, że takiego wiceministra... nie ma.

- Pan powiedział wiceminister Paweł Dudek. On jest wiceministrem? Nie ma takiego wiceministra, nie wiem, z kim pan rozmawiał, ale nie ma takiego wiceministra. Jest pan Paweł Wdówik, owszem, on jest wiceministrem, to nie jest Paweł Dudek - zauważył Robert Mazurek.