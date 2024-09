WP ujawnia: Woś ma zakaz kontaktu Ziobrą. Lista obejmuje ponad 30 osób

Po tym jak były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w ubiegłym tygodniu usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegających na przekazaniu 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania "Pegasus" dla CBA, Prokuratura Krajowa poinformowała o zastosowaniu dozoru policji. Śledczy zobowiązali też posła PiS do stawiennictwa dwa razy w miesiącu w odpowiedniej komendzie oraz do zawiadamiania organu dozorującego o zamierzonym wyjeździe i o terminie powrotu.

Według ustaleń Wirtualnej Polski jedną z osób, z którą Michał Woś nie może się kontaktować jest Zbigniew Ziobro . Prokuratura nie odnosi się jednak do żadnych konkretnych nazwisk - podkreślając, że to albo świadkowie, albo osoby, które usłyszały zarzuty, albo osoby podejrzane (czyli takie, które nie usłyszały zarzutów i nie są stroną postępowania karnego, ale mogą pozostawać w zainteresowaniu śledczych w przyszłości).

Michał Woś od razu zapowiedział, że skorzysta z przysługującego mu prawa i złoży zażalenie do sądu, bo traktuje to jako "represje polityczne" . Prokuratura zaznacza, że " zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia", więc zakaz kontaktu i tak obowiązuje . Z kolei były wiceminister sprawiedliwości po usłyszeniu zarzutów, przekonywał, że według niego czynność była nieskuteczna.

"Usiłują mi nałożyć zakaz kontaktowania się z kilkunastoma osobami, w tym wieloma posłami i współpracownikami z polityki, którzy nie mają nic wspólnego ze sprawą dofinansowania dla CBA narzędzia do kontroli operacyjnej. To kolejne represje polityczne. Oczywiście złożę zażalenie do sądu" - przekazał w mediach społecznościowych Michał Woś w ubiegłym tygodniu.

Ogólnie do zakazu kontaktu odniósł się publicznie również Zbigniew Ziobro, ale nie przyznał, że dotyczy on również jego.

"W wolnej Polsce Michał Woś dostałby medal za pomoc służbom specjalnym w schwytaniu mafiosów, łapówkarzy czy szpiegów Moskwy jak Rubcowa. W Polsce "praworządnej" chcą go za to wtrącić do więzienia. Do tego zakazali mu… rozmawiać z innymi posłami! Materiał dowodowy w spr. Pegasusa jest od dawna wszystkim znany. M. Woś udzielił na ten temat dziesiątki publicznych wypowiedzi. Taki zakaz to kuriozalne wykorzystywanie przez Donalda Tuska prokuratury do uciszania opozycji" - stwierdził.