WP ujawnia. Prawie 9 mln zł na maszty z flagami Polski ze środków na nagłe wydatki

Upamiętnienie rocznicy. Tylko której?

Program "Pod biało-czerwoną" został ogłoszony 25 sierpnia 2020 roku. Miał przykryć PR-owo fakt, że na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej rządowi nie udało się zbudować muzeum, które ma upamiętniać to ważne wydarzenie. Obietnice, że placówka powstanie do 2020 r. składał przed laty, jako minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz, a potem również jego następca Mariusz Błaszczak. Ale muzeum nie zostało oddane do użytku do dziś.