WP: Sejm zajmie się uchwałą "w sprawie potępienia narastającej fali antysemityzmu, ksenofobii i nienawiści"

Wirtualna Polska jako pierwsza dotarła do projektu uchwały "w sprawie potępienia narastającej fali antysemityzmu, ksenofobii i nienawiści", którego autorem jest polityk Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Wedle naszych informacji projekt trafił w poniedziałek wieczorem do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Sejm może zająć się projektem już we wtorek 16 listopada.