WP rusza z niezwykłą akcją. Prezes Jacek Świderski ujawnił szczegóły

Wirtualna Polska rusza z niezwykła akcją pro-ekologiczną. - Startujemy z własną farmą fotowoltaiczną, przechodzimy na energię z zielonymi certyfikatami oraz składamy zobowiązanie: od 2023 roku serwerownie Wirtualnej Polski będą neutralne dla środowiska. I wszystkich naszych kolegów, partnerów i konkurentów namawiamy do przełączenia się w tryb eko, na który my przełączamy się już dziś - ujawnił w programie "Newsroom" WP Jacek Świderski. Prezes holdingu WP wskazał, że przedsiębiorstwo to nie tylko 2 tys. pracowników, ale też 10 tys. serwerów. - Nasze serwery zlokalizowane są w Polsce i zużywają tyle energii, ile małe 15-tysięczne miasto. Cokolwiek nie zrobimy, to będzie miało przełożenie na to, jakim powietrzem oddychamy, co się dzieje z naszym środowiskiem i gdzie będziemy za te kilka lat - mówił Świderski.

