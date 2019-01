WP najbardziej opiniotwórczym medium internetowym

Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów najchętniej cytowanym portalem w Polsce w 2018 roku była Wirtualna Polska. Inne media powoływały się na materiały WP ponad 23 tys. razy.

– Ten wynik to dla nas wyróżnienie i ukoronowanie pracy naszych dziennikarzy, którym za codzienne wysiłki ogromnie dziękuję. Dzięki nim Wirtualna Polska jest miejscem do którego internauci wracają każdego dnia. To także duża motywacja do dalszej pracy, by zawsze być blisko naszych użytkowników i widzów – mówi Joanna Pawlak, prezes WP Media SA.