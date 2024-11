- Ten wniosek jest konsekwencją zapaści w służbie zdrowia, do jakiej doszło po 10 miesiącach rządów koalicji 13 grudnia i po 10 miesiącach rządów minister Leszczyny. Pani minister jest niekompetentna - mówił Mariusz Błaszczak.

- Minister Leszczyna doprowadziła chociażby do tego, że zamkniętych zostanie jedna trzecia wszystkich oddziałów położniczych w polskich szpitalach - mówił poseł PiS.

- Kiedy jest nowelizowany budżet państwa na rok bieżący środowiska lekarskie domagały się, by został zwiększony budżet na ochronę zdrowia o 15 mld zł. Minister Leszczyna stwierdziła, że 3 mld zł w zupełności wystarczą - mówił Błaszczyk. Stwierdził, że finalnie zwiększono go o miliard zł.

- To jest miara niekompetencji, to jest proces, który prowadzi bezpośrednio do zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Ten proces należy zahamować w ten sposób: poprzez dymisję minister Leszczyny - dodał szef klubu PiS.