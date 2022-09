WOSTOK-22. Demonstracja Rosjan

Trwają manewry wojskowe WOSTOK-22. Najnowsze materiały wideo udostępnione przez rosyjski MON ukazują ćwiczenia przy pomocy ciężkiej artylerii na poligonie Sachalin, czyli wyspie leżącej na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Rosji. Jak twierdzi agencja Associated Press, Moskwa chce poprzez ćwiczenia wysłać "mocne sygnały" na Zachód, by udowodnić, że dalej dysponuje wystarczającą potęgą militarną do szkoleń na szeroką skalę nawet wtedy, kiedy prowadzi wojnę w Ukrainie. Oprócz rosyjskiej armii w WOSTOK-22 biorą też udział wojska Chin czy innych państw przyjaźnie nastawionych wobec Kremla - Syrii, Mongolii, Laosu i Nikaragui.