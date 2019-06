WOŚP napisał skargę do Przewozów Regionalnych. Chce dodatkowych pociągów

Przewozy Regionalne odmówiły podstawienia specjalnych pociągów dla uczestników Pol’and’Rock Festival. Wiele osób jest zdumionych tą decyzją. Ale WOŚP nie zamierza składać broni. Jerzy Owsiak poinformował, że decyzja została zaskarżona.

"Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy skierowała do prezesa zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o. o. Krzysztofa Zgorzelskiego skargę na decyzję o odmowie zadysponowania dodatkowych pociągów dla uczestników Pol’and’Rock Festival" - napisał na Facebooku Jerzy Owsiak.

Twórca WOŚP tłumaczy, że jest "zdumiony" tłumaczeniami spółki, która "głośno" informuje o swoich inwestycjach i sukcesach. "Mało tego, Spółka zdecydowanie zmodernizowała lub pozyskała około 50 pojazdów, co sprawia, że tłumaczenie, że właśnie tego taboru brakuje, brzmi kuriozalnie" - zauważył.

Jerzy Owsiak powołał się również na przepis ustawy o transporcie kolejowym dotyczący "zbiorowych interesów pasażerów". Wynika z niego, że przewóz ludzi należy wykonywać "z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz użycia środków transportowych odpowiednich do danego przewozu".

A bez dodatkowych pociągów zdaniem Owsiaka może być o to trudno. Prezes WOŚP nie zgodził się również z argumentem dotyczącym rzekomych zniszczeń w taborach.

"Uważamy, że ta wiadomość jest nieprawdziwa, a w konsekwencji bezprawna, albowiem prowadzi do nieuzasadnionej odmowy świadczenia usług. Nigdy nie otrzymywaliśmy żadnych raportów na temat zniszczeń, a pod nasz adres nie były wysyłane jakiekolwiek roszczenia związane z uszkodzeniem taboru" - napisał.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zadeklarował, że pociągi z Pomorza pojadą na festiwal Pol’and’Rock do Kostrzyna. "Specjalne pociągi to też podziękowanie dla tysięcy wolontariuszy, którzy co roku aktywnie działają w ramach WOŚP" - wyjaśnił na Facebooku Struk.