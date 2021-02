WOŚP 2021. Wiceminister z KPRM o Jurku Owsiaku i Strajku Kobiet. "Schizofrenia ideowa"

Adam Andruszkiewicz odniósł się do poparcia, jakie WOŚP udzieliło Strajkowi Kobiet. - Znając poglądy Jerzego Owsiaka nie bardzo mnie to zaskoczyło - przyznaje sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Uważa, że szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaszkodził organizacji taką decyzją. - Zdaniem liderek Strajku Kobiet, aborcja powinna być w Polsce na życzenie - mówił polityk.

WOŚP 2021. Adam Andruszkiewicz: Jurek Owsiak podpisał się pod postulatami Strajku Kobiet

Wiceminister w KPRM powiedział na antenie TVP Info, że Owsiak nieformalnie zaprosił Strajk Kobiet do współpracy, przez co podpisał się ich pod postulatami. - To dla mnie schizofrenia ideowa. Z jednej strony mówi się, że trzeba pomagać dzieciom, nawet najmłodszym, a z drugiej wspomina się o aborcji na życzenie, od tak sobie. Coś jest nie tak - twierdzi Andruszkiewicz.