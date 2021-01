WOŚP 2021. Owsiak o decyzji Strajku Kobiet. "Gramy dla kobiet"

WOŚP 2021. Strajk Kobiet zawieszony na dwa dni. Reakcja Jurka Owsiaka

Głos w tej sprawie zabrał Jurek Owsiak. - Strajk Kobiet, za co bardzo dziękuję, zawiesił swoje protesty na sobotę i niedzielę. W sumie to się łączy: my gramy dla kobiet. My o tym mówimy. Dział medyczny opowiada, jaki sprzęt kupiliśmy dla najmniejszych – stwierdził.