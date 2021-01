Strajk Kobiet. "Walczymy dalej"

W czwartek wieczorem, jak wcześniej informował rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak, zatrzymanych w trakcie protestu kobiet zostało 14 osób. - Rozwieziono je po 7 miastach: jedna osoba została przewieziona do Pruszkowa, trzy do Piaseczna, trzy do Legionowa, jedna do Mińska Mazowieckiego, dwie do Grodziska Mazowieckiego, dwie do Nowego Dworu Mazowieckiego, jedna do Wołomina. Jedna osoba była zatrzymana na ul. Żytniej w Warszawie - poinformowano w piątek na konferencji prasowej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.