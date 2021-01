Strajk kobiet. Gorąca noc w Warszawie

Na alei Szucha doszło do eskalacji protestu - pokojowy happening z rozlewaniem czerwonej farby oraz rozrzuceniu maskotek przerodził się w utarczki słowne z policją. W pewnym momencie kilka osób wtargnęło na teren Trybunału Konstytucyjnego. Udało się im przykleić plakat Strajku Kobiet z błyskawicą oraz odpalić świecę dymną. Do akcji wkroczyła policja.

Wyrok TK w sprawie aborcji. Joanna Scheuring-Wielgus ostro o Julii Przyłębskiej

Do akcji wkroczyli także negocjatorzy policyjni. - 3 osoby zostały zatrzymane, jedna trafiła do Mińska i dwie do Grodziska Mazowieckiego. Ale to informacja od policji, więc im nie wierzymy - mówi Marta Lempart. W późniejszych komunikatach liderka Strajku Kobiet mówiła, że zatrzymanych jest więcej.

Pojawiła się informacja o pięciu zatrzymanych osobach. Przed godz. 23 (choć protest miał trwać do godz. 21) doszło do przepychanek. Tłum napierał na policjantów.

Tegoroczne strajki kobiet wybuchły po informacji o publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Uzasadnienie decyzji ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego opublikował po ponad trzech miesiącach. - Publikacja uzasadnienia wyroku TK to sytuacja bez precedensu. To tak, jakby TK tłumaczył się przed rządem z tego, co robi i dlaczego. To wszystko jest postawione na głowie. To upadek Trybunału Konstytucyjnego - mówił Wirtualnej Polsce konstytucjonalista prof. Marcin Matczak.