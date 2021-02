WOŚP 2021 krytykowana przez PiS. "Nieustająco mnożą sobie wrogów"

Czy niechętny stosunek polityków obozu Prawa i Sprawiedliwości do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pomaga akcji Jurka Owsiaka, czy może jej szkodzi? - Z pewnością to pomaga WOŚP - stwierdził w programie Newsroom WP prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyjaśniając, że ataki ze strony władzy dodatkowo wyeksponowały w mediach działania Orkiestry. - To jeszcze jeden z dowodów na to, jak oderwanie od rzeczywistości i życie w świecie swojej bańki medialnej prowadzi do działań przeciwskutecznych - mówił gość Agnieszki Kopacz. Zdaniem prof. Flisa, krytykując WOŚP i Owsiaka "z różnych powodów może nie najszlachetniejszych", politycy PiS osiągnęli efekt odwrotny. - Zupełnie nie potrafili zrazić do tego przedsięwzięcia swoich wyborców, natomiast przeciwników zmobilizowali do stanięcia murem za WOŚP - ocenił działania PiS. - To problem partii rządzącej, która nieustająco mnoży sobie wrogów nad potrzebę - dodał.

